В Белгородской области мужчина получил ранения после детонации дрона

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекине после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения от детонации FPV-дрона во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Также повреждены 10 транспортных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Борисовка Борисовского района от детонации FPV-дрона во дворе МКД ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств", - написал он.

Гладков сообщил, что в городе Шебекино после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки, расположенные на территории частного дома, возгорание ликвидировано. Также на территории предприятия в трех зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, посечено остекление в частном домовладении. "Информация о последствиях уточняется", - отметил глава региона.