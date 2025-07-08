На Украине каноническую УПЦ обвинили в связях с РПЦ

Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести утверждает, что в документах Киевской митрополии имеется указание на связь с Русской православной церковью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести завершила проверку в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и обвинила ее в связях с РПЦ.

"Обнаружены признаки аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной церкви с Русской православной церковью, деятельность которой на Украине запрещена. Соответствующий приказ "О выявлении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви" издан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 8 июля 2025 года", - говорится в сообщении на сайте госслужбы.

В указе, опубликованном там же, утверждается, что в документах Киевской митрополии обнаружена связь с РПЦ. "В уставе и в документах, предусмотренных уставом Киевской митрополии Украинской православной церкви, имеются признаки вхождения в структуру Украинской православной церкви, которая является аффилированной с Русской православной церковью".

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу инициированный Владимиром Зеленским закон, направленный на запрет УПЦ в стране. Он требует от УПЦ в течение девяти месяцев "разорвать связи" с Русской православной церковью (РПЦ). Как сообщил 26 мая глава Госслужбы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. Как заявляли в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.