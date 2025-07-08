В Подмосковье упала вышка связи

Сильный ветер также повалил 12 деревьев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сильный ветер повалил 12 деревьев и вышку связи в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Местами в Подмосковье идет дождь, сильный ветер. При ЧС незамедлительно звоните по номеру 112. На севере и северо-западе области дорожники устраняют последствия непогоды", - говорится в публикации.

Отмечается, что зафиксированы случаи падения деревьев и конструкций в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Клину: 12 поваленных деревьев и одна упавшая вышка связи.