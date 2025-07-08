Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области

Пострадал мирный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку по частному дому в селе Карыж Глушковского района Курской области. Пострадал 70-летний житель дома, его доставили в медучреждение.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Ночью украинский дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза. Сейчас его доставили в Рыльскую ЦРБ, врачи оказывают всю необходимую помощь. В ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу", - написал он.