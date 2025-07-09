На Украине объявили в розыск Кравцова и Набиуллину

Министру просвещения и главе Банка России вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине. Это следует из базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

Кравцов разыскивается на Украине по линии СБУ с апреля 2025 года, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД страны с января 2023 года, ей также вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины". Кравцов и Набиуллина также включены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.