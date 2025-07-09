На Камчатке жителя задержали за незаконный вылов более 100 кг лососевых

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту незаконного вылова более 100 кг ценных пород лососевых возбуждено на Камчатке. В совершении преступления подозревается местный житель, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

В ходе доследственной проверки установлено, что на левом берегу реки Большая Воровская мужчина на резиновой лодке с помощью жилковой сети незаконно добыл 102 кг чавычи и еще 2 кг кеты. Рыба, лодка и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биоресурсов". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - сообщили в ведомстве.