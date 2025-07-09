В Киеве отменили воздушную тревогу

Сигнал тревоги продолжает работать Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях Украины

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха, ранее введенный в Киеве и некоторых областях Украины, отменен. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Кроме столицы, сирены перестали работать в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В Киеве тревога была активна на протяжении более чем шести часов.

Сигнал тревоги продолжает звучать Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке, Полтаве и Харькове.