В Луцке на западе Украины после взрывов возник пожар на предприятии

Мэр города Игорь Полищук заявил о самой массовой атаке дронов на город

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на одном из предприятий в Луцке на западе Украины после серии мощных взрывов. Об этом заявил мэр города Игорь Полищук.

"По последствиям - имеем возгорание на территории одного из предприятий", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на среду была самая массовая атака на город с помощью беспилотников.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Луцке, Полтаве и Харькове. Предупреждение об опасности отменили во всех регионах.