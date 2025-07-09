В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на складе

Площадь возгорания составила более 15 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожар на складе в Ростове-на-Дону, охвативший более 15 тыс. кв. м площади складского помещения и офисного здания, потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"06:23 мск - ликвидация", - сказано в сообщении.

Склад на Орской улице в Ростове-на-Дону загорелся днем 8 июля. Как предполагается, внутри помещения хранилась бытовая техника. Огонь также охватил офисное здание, к которому примыкает склад. Изначально площадь пожара составляла 2 200 кв. м, высокая загрузка склада способствовала быстрому распространению огня.