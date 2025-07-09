Вице-мэр Красноярска Мацак сам явился на допрос в качестве свидетеля

Как сообщили ТАСС правоохранители, у него дома прошли обыски

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак не задержан, он находится на допросе как свидетель по делу в отношении одного из руководителей "Специализированного автотранспортного предприятия" (САТП). Замглавы города сам явился на допрос, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В отношении Мацака никакого уголовного дела не возбуждалось и задержания нет. У него утром действительно прошли обыски дома. Он сам приехал на допрос. Его допрашивают как свидетеля по уголовному делу в отношении Кузнецова, это руководитель одного из производств в САТП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Кузнецов направлял технику предприятия для оказания безвозмездных услуг в загородном доме Мацака.

Ранее в местных СМИ появилась информация об обысках у Мацака и его задержании представителями силовых структур.