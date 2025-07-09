В Омске завели дело о хищении 20 млн при проектировании многоэтажек

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на более чем 20 млн рублей при проектировании многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении работников проектной организации по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме более 20,6 млн рублей при изготовлении проектно-сметной документации для завершения строительства многоквартирных жилых домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и виновных лиц. Кроме этого, они завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, в 2022-2023 гг. обвиняемый оплатил некачественную проектно-сметную документацию на многоквартирные дома. Это привело к затягиванию сроков строительства пяти жилых домов в Омске и нарушению прав дольщиков. Ущерб фонду в результате действий бывшего руководителя составил свыше 47,3 млн рублей. В счет возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.