В Киевской области после взрывов горит предприятие

Кроме того, производственные помещения получили повреждения в Житомирской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар возник на предприятии в Киевской области, где в ночь на среду произошли взрывы. Об этом заявил мэр города Бровары Игорь Сапожко.

По его словам, возгорание зафиксировано на предприятии в селе Требухов Броварского района. "В 04:15 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) поступило сообщение о значительном возгорании <...> на одном из предприятий в Требухове", - написал он в своем Telegram-канале.

Сапожко добавил, что пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Кроме того, производственные помещения получили повреждения в соседней Житомирской области. По данным главы региона Виталия Бунечко, там тоже возник пожар. Перед этим сообщалось также о пожаре на одном из предприятий в Луцке на западе страны.

В ночь на среду воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Луцке, Полтаве и Харькове. Также взрывы раздавались в Киевской области, однако в военной администрации региона утверждали, что звуки связаны с работой систем противовоздушной обороны.