В Волгограде приговорили экс-сотрудника Гостехнадзора к 1,3 млн рублей штрафа

Мужчина получал денежные вознаграждения за постановку на учет спецтехники без ее фактического осмотра и проверки номерных агрегатов, а также за регистрацию техосмотра без его проведения

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Волгограде признал виновным бывшего главного инспектора межрайонного отдела Гостехнадзора в получении взяток за незаконную постановку на учет свыше 70 спецмашин и приговорил его к штрафу на сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Бывший главный инспектор межрайонного отдела Гостехнадзора признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), а также ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что мужчина неоднократно получал денежные вознаграждения за постановку на учет спецтехники без ее фактического осмотра и проверки номерных агрегатов, а также за регистрацию техосмотра без его проведения. Установлено, что свыше 70 спецмашин прошли техосмотр только на бумаге, еще один квадроцикл незаконно был поставлен на учет.