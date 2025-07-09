Двоих жителей Урала приговорили к колонии за истязание опекаемого ребенка

Суд назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Опекун и его дочь осуждены в Артемовском Свердловской области на пять лет колонии за истязания ребенка с особой жестокостью и незаконное лишение его свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Артемовский городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя и его совершеннолетней дочери. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений по пунктам "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору), пп. "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), ст. 156 УК РФ(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). <…> Суд назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому", - говорится в сообщении.

Осужденные - опекун мальчика и его совершеннолетняя дочь - на протяжении двух месяцев периодически наносили ребенку 2009 года рождения травмы, не давали ему спать, заставляли мыться и справлять нужду в снегу в холодное время года, неоднократно привязывали ребенка.