СК возбудил дело после ДТП в Подмосковье, где погиб ребенок

Водитель BMW, двигаясь по автодороге Луховицы - "М-5 Урал" - Зарайск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок и еще восемь человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Там сообщили, что 9 июля 26-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по автодороге Луховицы - "М-5 Урал" - Зарайск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погиб водитель BMW и 10-летний пассажир микроавтобуса, также травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых шесть детей.

"По данному факту следователем следственного отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.