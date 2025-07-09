После крушения теплохода на Енисее завели два уголовных и пять административных дел

Произошла утечка до 30 тонн дизельного топлива

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Два уголовных и пять административных дел возбуждено после аварии с теплоходом в Казачинском районе Красноярского края, в результате которой произошел разлив ГСМ в Енисей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Юрий Озерских.

Вечером 8 июня стало известно, что в Казачинском районе Красноярского края теплоход, буксировавший две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу. У судна поврежден топливный бак. Произошла утечка до 30 тонн дизельного топлива. Позже новый выброс нефтепродуктов в акваторию Енисея случился при подготовке к подъему затонувшего судна. 6 июля сообщалось, что судно эвакуировано для ремонта в село Галанино.

"Возбуждено два уголовных дела - одно за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, другое - за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Также возбуждено пять дел об административных правонарушениях", - написал он.

По информации главы района, специалистами готовится оценка ущерба окружающей среде. На месте происшествия работают свыше 130 специалистов, задействовано 48 единиц речной и наземной техники. Ведется подготовка к снятию межрайонного режима чрезвычайной ситуации.

"Продолжается процесс вытягивания поврежденного судна на левый берег Енисея в пределах села Галанино. Это трудная и ответственная работа, которую специалисты выполняют осторожно и последовательно. Параллельно с этим демонтированы боковые заграждения на всех четырех рубежах", - сообщил Озерских.

Мониторинг акватории реки Енисей продолжается в пределах 30 км от места аварии и ниже села Галанино. Загрязнений не обнаружено.