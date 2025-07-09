В Саратовской области предотвратили теракт

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что готовивший его уничтожен

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области. Мужчина, планировавший взрыв железнодорожного моста, уничтожен при попытке изъять из тайника взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации", - сообщили в ЦОС.

В Федеральной службе безопасности сообщили, что злоумышленник намеревался взорвать железнодорожный мост, используя самодельное взрывное устройство, которое он хранил в тайнике. В ходе операции по задержанию, когда подозреваемый пытался извлечь самодельное взрывное устройство из тайника, он оказал сопротивление с применением оружия. В результате ответного огня он был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей. Было выявлено, что гражданин Российской Федерации поддерживал связь с представителями Украины и планировал после совершения противоправного поступка отправиться на Украину для участия в боевых действиях, сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ходе следственных действий на месте инцидента были обнаружены и изъяты: самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, весом 11 кг, пистолет Макарова, патроны к нему и другие вещественные доказательства. Следственным отделом УФСБ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).