Что известно о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье

Мужчина и 10-летний ребенок погибли в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России. По последним данным, пострадали восемь человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства аварии
- ДТП произошло на 18-м км автодороги Луховицы - М-5 "Урал" - Зарайск.
- По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, два человека погибли. Это водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai.
- Пострадали восемь человек, в том числе дети. Они находятся в больницах Минздрава Московской области.
- Состояние трех из них оценивается как тяжелое, еще пятерых - как средней степени тяжести.
Расследование
- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
- Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).