Что известно о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье

Мужчина и 10-летний ребенок погибли в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России. По последним данным, пострадали восемь человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства аварии

ДТП произошло на 18-м км автодороги Луховицы - М-5 "Урал" - Зарайск.

По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, два человека погибли. Это водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai.

Пострадали восемь человек, в том числе дети. Они находятся в больницах Минздрава Московской области.

Состояние трех из них оценивается как тяжелое, еще пятерых - как средней степени тяжести.

Расследование