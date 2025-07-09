В ЛНР сгорели два поля с пшеницей на площади 13,5 га

Причины случившегося предстоит выяснить органам дознания МЧС России

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Два пшеничных поля общей площадью 13,5 га сгорели в Сватовском и Кременском муниципальных округах в ЛНР, обстоятельства выясняются. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

В Сватовском районе пожаром уничтожено 12 гектаров пшеничного поля, еще 1,5 гектара сгорело в Кременском округе (с. Новоникольское)", - говорится в сообщении.

Причины случившегося предстоит выяснить органам дознания МЧС России.

В целом за минувшие сутки из 33 пожаров, зарегистрированных на территории республики, 18 произошли на открытых территориях. Всего выгорело более 16 га сухостоя.

В ЛНР в последние дни установилась сухая и жаркая погода, температура воздуха составляет 36-37 градусов.