Gagauznews: в день суда над Гуцул на дороге из Гагаузии в Кишинев устроили проверки

Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Молдавии устроила проверки на дорогах из Гагаузии в Кишинев, где судьям предстоит принять решение о продлении ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Как сообщает информационный портал Gagauznews, сотрудники полиции останавливают все транспортные средства без исключения. Действия полиции жители автономии расценивают как попытку ограничить их участие в акции в поддержку своего лидера.

Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования избирательной кампании Гуцул в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Прокуроры мотивируют необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может повлиять на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом само дело никак не продвигается. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.