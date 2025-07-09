СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на городской пляж в Курске

Из-за обстрела погибли три человека, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на городской пляж в Курске, где погибли три человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ). Военными следователями ведется работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначено несколько судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области", - сказала она.

Петренко пояснила, что накануне вечером военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате три человека погибли. Кроме того, семь человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты от беспилотного летательного аппарата, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению", - сказала она.

Кроме того, сегодня ночью украинские вооруженные формирования также атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". В результате ранения получили две женщины, существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Глушковском районе Курской области украинские националисты при помощи дрона атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. В результате произошедшего ранение получил пожилой мужчина. По данным фактам также возбуждено дело о теракте.