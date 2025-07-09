Во Владивостоке ребенок упал с обрыва рядом с детской площадкой

Девочку госпитализировали с переломом предплечья и ушибами

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Маленькая девочка упала с косогора рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке. Ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что девочка упала с обрыва, расположенного рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке. Ребенок госпитализирован с переломом предплечья и ушибами", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура ведет проверку и оценит действия ответственных за содержание территории, на которой произошел несчастный случай. Особое внимание надзорное ведомство уделит вопросам соблюдения требований безопасности на детских площадках и прилегающих территориях.