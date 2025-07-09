Дорога в кузбасский поселок Ортон разрушена из-за оползня

Движение перекрыто, сообщил глава Междуреченского округа Сергей Перепилищенко

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Оползень разрушил часть дороги в поселок Ортон Междуреченского округа Кемеровской области, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Перепилищенко.

"В результате обильных осадков на нескольких участках дороги Майзас - Ортон произошел подмыв почвы. Движение перекрыто, нахождение здесь может быть опасным", - написал он.

Он уточнил, что в поселке Ортон есть запас продуктов и медикаментов. Специалисты приступят к восстановлению после того, как сойдет вода.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что произошел обвал дороги из-за схода грязевых масс.