ВСУ заявили об атаке на военный аэродром на Волыни

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, было зафиксировано "рекордное количество дронов"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военный аэродром и предприятия в Волынской области на западе Украины подверглись атаке в ночь на среду. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, в среду было зафиксировано "рекордное количество дронов". Игнат также признал, что "есть определенные последствия" ракетных ударов. "Конечно, [удар пришелся] на Волынь. Это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В ночь на среду воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поступали сообщения о многочисленных взрывах в Луцке Волынской области. На севере города расположен военный аэродром. Утром мэр города Игорь Полищук заявил, что Луцк столкнулся с самой массовой атакой беспилотников, в результате возник пожар на одном из предприятий.