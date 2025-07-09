9 июля, 10:26

ВСУ заявили об атаке на военный аэродром на Волыни

Ukrainian Emergency Service via AP
© Ukrainian Emergency Service via AP
По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, было зафиксировано "рекордное количество дронов"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военный аэродром и предприятия в Волынской области на западе Украины подверглись атаке в ночь на среду. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

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По его словам, в среду было зафиксировано "рекордное количество дронов". Игнат также признал, что "есть определенные последствия" ракетных ударов. "Конечно, [удар пришелся] на Волынь. Это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В ночь на среду воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поступали сообщения о многочисленных взрывах в Луцке Волынской области. На севере города расположен военный аэродром. Утром мэр города Игорь Полищук заявил, что Луцк столкнулся с самой массовой атакой беспилотников, в результате возник пожар на одном из предприятий. 

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