Пострадавшего от атаки ВСУ на Курск ребенка перевели в московскую больницу

Мальчика вместе с его мамой доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Пятилетнего мальчика, пострадавшего в результате атаки беспилотника ВСУ на городской пляж в Курске, перевели вместе с его мамой в московскую Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского", - написал он в своем Telegram-канале. В пресс-службе регионального Минздрава уточнили ТАСС, что ребенка доставят в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского.