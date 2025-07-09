СК показал на видео последствия атаки ВСУ на пляж в Курске

После атаки завели уголовное дело о теракте

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. СК РФ показал на видео последствия атаки ВСУ на пляж в Курске.

Три человека погибли. Кроме того, семь человек получили ранения, среди них пятилетний ребенок.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что после атаки завели уголовное дело о теракте.

Ночью ВСУ также атаковали один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". Ранения получили две женщины, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Глушковском районе Курской области украинские националисты при помощи БПЛА атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. Ранение получил пожилой мужчина.