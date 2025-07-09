В Коми завели уголовное дело после смерти от голода восьми собак в приюте

Остальных животных довели до крайней степени истощения, сообщила прокуратура республики

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Республике Коми в отношении владелицы собачьего приюта, в котором умерли от голода восемь собак, а остальные были доведены до крайней степени истощения. Женщина длительное время их не кормила, сообщила прокуратура республики.

"Прокуратура Сыктывдинского района Республики Коми признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее гибель нескольких животных)", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что жительница Сыктывкара содержала в селе Выльгорт приют для животных. В течение длительного времени женщина не кормила подопечных зверей, что привело к смерти восьми собак. Другие животные находились в крайней степени истощения. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено ОМВД России по Сыктывдинскому району.

Ранее в соцсетях и местных СМИ сообщалось о обнаружении кладбища домашних животных в Выльгорте. Депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин обнародовал на своей странице во "ВКонтакте" результаты судебно-ветеринарной экспертизы из-за гибели животных на передержке: животные умерли от длительного отсутствия корма и воды. У некоторых были признаки отека легких от переедания после голода.