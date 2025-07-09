Поджигавшим ж/д оборудование подросткам предъявили обвинение в теракте

Несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Подросткам, поджигавшим железнодорожное оборудование в Оренбургской области и Удмуртии, предъявлено обвинение в теракте. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, трое обвиняемых в мае 2025 года в Оренбургской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования", - сказала она. Кроме того, сообщила Петренко, 17-летний житель Ижевска в июне 2025 года совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии.

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Подростков оперативно задержали сотрудники региональных подразделений УФСБ России сразу после совершения преступлений. "Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", - сообщила Петренко.

По местам проживания задержанных подростков провели обыски, их допросили. В рамках уголовных дел назначены экспертизы.

В СК отметили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае выявлена противоправная деятельность пяти граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение. Четверо из них оказались несовершеннолетними. По данным ФСБ, спецслужбы Украины вовлекли их в диверсионно-террористическую деятельность через мессенджер Telegram, а также открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.