Пятерых россиян задержали за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи

Они делали это за денежное вознаграждение с Украины, отметили в ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали в трех регионах пятерых россиян, осуществлявших поджоги на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины вовлекли их в диверсионно-террористическую деятельность через Telegram, а также открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.

В отношении задержанных следственными подразделениями МВД и СК России возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины обманом вовлекают россиян в диверсии. "Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 20 тыс. рублей, - отметили в ФСБ. - Однако желание получить легкие деньги оборачивается уголовной ответственностью по статьям "диверсия" и "террористический акт", по которым предусмотрено наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы".