В Ростовской области загорелась сухая растительность

Огонь распространился на площади 3 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась в Азовском районе Ростовской области, огонь распространился на 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Азовский район, в 12:10 мск поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 3 000 кв. м. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание зафиксировано в поселке Красный Сад.

Ранее в ЕДДС сообщили о том, что в период до 17:00 мск 9 июля, а также во второй половине дня с 10 по 13 июля на территории Ростовской области ожидается температура воздуха до 42 градусов.