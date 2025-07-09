В Приморье завели уголовное дело после падения ребенка с обрыва

Девочка упала с косогора рядом с детской площадкой, сообщили в прокуратуре региона

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело после падения ребенка в овраг около детской площадки во Владивостоке, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что размещена информация о падении на улице Нейбута в городе Владивостоке возле детской площадки малолетнего ребенка. По указанию руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Эдуарда Трубчика по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала прокуратура Приморья, девочка упала с косогора рядом с детской площадкой на улице Нейбута. Ребенка доставили в больницу с переломом предплечья и ушибами.