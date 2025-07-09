В Рыльске Курской области из-за атаки ВСУ повреждено порядка 10 соцобъектов

Специалисты проводят подомовой обход, фиксируют все повреждения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Повреждено порядка десяти социальных объектов и домов в Рыльске Курской области за ночь в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В результате ударов вражеских беспилотников повреждено здание ремонтной мастерской, магазин, здание скорой медицинской помощи, гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, хлебозавод, административное здание агрофирмы Рыльская - выбиты окна, посечены фасады и крыши, огонь повредил внутренние помещения. Из-за взрывной волны в нескольких частных и многоквартирных домах выбило окна. Повреждены линии электропередач, сейчас сотрудники аварийных бригад их восстанавливают", - написал он.

Как отметил врио губернатора, в городе продолжает работать комиссия: специалисты проводят подомовой обход, фиксируют все повреждения.

Ранее Хинштейн сообщил, что двое ранены при атаке беспилотников на медицинские объекты и административное здание в Рыльске. Одна из пострадавших, 30-летняя женщина, получила резаную рану груди, ее отвезли в Курскую областную больницу. Вторая пострадавшая, 51-летняя женщина, получила осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, в дальнейшем она будет наблюдаться амбулаторно.