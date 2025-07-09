Привезенные рейсом из ОАЭ в Волгоград волосы конфисковали

Их стоимость составила более 4 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда принял решение о конфискации 40,9 кг волос стоимостью более 4 млн рублей, привезенных авиарейсом Дубай - Волгоград без таможенной декларации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Незадекларированный багаж - два чемодана человеческих волос различной длины и цвета общим весом 40,9 кг - был выявлен при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади прибывших международным авиарейсом Дубай (ОАЭ) - Волгоград в постоянной зоне таможенного контроля Международного аэропорта Волгограда. Гражданка Ч. пояснила, что натуральные волосы она привезла для использования в салоне красоты Москвы. Пассажирскую таможенную декларацию она не подавала, с информацией на стендах не знакомилась.

"Для идентификации товара и определения его рыночной стоимости в рамках таможенного контроля выявленный товар - человеческие волосы в количестве 40,9 кг - был отобран, а также была проведена таможенная экспертиза. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость товара составляет 4 363 678 рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка №80 Дзержинского судебного района Волгограда Ч. признана виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде конфискации предмета совершения административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.