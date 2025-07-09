Им предъявили обвинение в теракте

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания поджигавших ж/д оборудование в Оренбургской области, Краснодарском крае и Удмуртии.

Пять граждан РФ по заданиям спецслужб Украины осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за вознаграждение. Задержанными в Оренбургской области и Удмуртии оказались четверо подростков. На Кубани задержали мужчину 1974 года рождения.

Задержанному за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае обещали 25 тыс. рублей.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины вовлекли их в диверсионно-террористическую деятельность через Telegram и открытые интернет-площадки.