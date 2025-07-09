ТАСС: задержанные под Калугой за похищение являются гражданами Таджикистана

Потерпевший также имеет гражданство Республики Таджикистан

КАЛУГА, 9 июля. /ТАСС/. Двое жителей Москвы, которых сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали по подозрению в похищении человека в Обнинске Калужской области, являются гражданами Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Двое жителей Москвы, которые подозреваются в похищении человека в Обнинске, являются гражданами Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавший также является гражданином Таджикистана.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, двух жителей Москвы задержали по подозрению в похищении человека. По версии следствия, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми в одной из соцсетей, после чего между ними возник конфликт, фигуранты выяснили, где живет потерпевший и приехали в Обнинск. Под предлогом разговора они выманили мужчину из дома, посадили в свою машину и увезли в безлюдное место, где избили и записали происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).