Задержанному за поджог вышки связи на Кубани обещали 25 тыс. рублей

Мужчина осознает, что действовал в интересах украинских спецслужб и его поступки были совершены в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянину, задержанному за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, украинские спецслужбы обещали 25 тыс. рублей. Об этом он сказал на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае выявлена противоправная деятельность пяти граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за вознаграждение. Задержанными в Оренбургской области и Удмуртии оказались четверо подростков. На Кубани задержали мужчину 1974 года рождения.

"В процессе поиска работы в сети Интернет со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края", - рассказал он. Затем в мессенджере Telegram он получил координаты расположения объекта, который он планировал поджечь, и инструкции. "Я осознаю, что действовал в интересах украинских спецслужб, и мои противоправные действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России", - сказал задержанный.