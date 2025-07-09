Генпрокурор поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги

Внимание обратят на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура проверит правомерность роста тарифов на коммунальные услуги. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков", - отметили в ведомстве. "По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Публикации в СМИ и жалобы граждан свидетельствуют, что произошедшее с 1 июля 2025 года увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс. "Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше", - добавил в Генпрокуратуре.