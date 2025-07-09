В Саратове мужчину осудили на 19,5 года за убийство девушки в салоне связи

Фигурант нанес потерпевшей 64 ножевых ранения

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Суд приговорил 36-летнего мужчину к 19,5 года колонии строгого режима за убийство девушки в салоне сотовой связи в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"Суд назначил виновному наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сообщили в прокуратуре. Мужчина признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Ранее гособвинение запрашивало для фигуранта пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, 6 октября 2024 года злоумышленник в салоне связи на проспекте Строителей поссорился с 27-летней знакомой. В ходе конфликта он нанес потерпевшей 64 ножевых ранения. От полученных травм она умерла на месте. Ранее сообщалось, что погибшая являлась сотрудницей салона.