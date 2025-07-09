Родственнику Шакро Молодого продлили арест до 1 января

Он обвиняется в покушении на убийство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Виталику Калашову, обвиняемому в покушении на убийство. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить Калашову Виталику срок содержания под стражей на 6 месяцев", - огласила постановление судья.

Как сообщала ранее столичная прокуратура, Виталик Калашов обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинной, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В процессе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц, где ему оказана своевременная медицинская помощь.

После совершения преступления обвиняемый скрылся. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре обвиняемый был задержан в Балашихе.