Родственник криминального авторитета Шакро Молодого возместил ущерб по делу о покушении

Потерпевшая сторона претензий не имеет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потерпевшая сторона не имеет претензий к родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), обвиняемого в покушении на убийство, в связи с возмещением ущерба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Потерпевшая сторона претензий не имеет, ущерб возмещен", - заявил адвокат в ходе судебного процесса.

Как сообщала ранее столичная прокуратура, Виталик Калашов обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинной, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В процессе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц, где ему оказана своевременная медицинская помощь.

После совершения преступления обвиняемый скрылся. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре обвиняемый был задержан в Балашихе.