В Якутии завели уголовное дело после массового отравления на празднике Ысыах Олонхо

Организаторы общественного питания нарушили санитарно-эпидемиологические требования и допустили реализацию некачественных продуктов

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту отравления людей на национальном празднике Ысыах Олонхо. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"По факту массового отравления граждан в Нерюнгринском районе республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в период с 3 по 5 июля в городе Нерюнгри на территории проведения национального праздника организаторы общественного питания нарушили санитарно-эпидемиологические требования и допустили реализацию некачественных продуктов. "Это повлекло массовое отравление людей и госпитализацию в лечебное учреждение 9 пострадавших", - отметили в ведомстве.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за медпомощью обратились более 50 человек - у них подозревают сальмонеллез.

Главный праздник в Якутии - Ысыах (переводится как "изобилие") - связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния. В этом году Ысыах Олонхо впервые отмечали в Нерюнгринском районе, программа включала более 70 мероприятий.