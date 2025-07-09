В Дагестане выявили преступное сообщество в сфере автострахования

Общий ущерб составил более 400 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Правоохранители пресекли в Дагестане деятельность преступного сообщества, члены которого похитили более 400 млн рублей в сфере автострахования. В него входили восемь жителей республики, включая бывшего помощника судьи, адвоката и специалистов экспертных организаций, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В результате совместной работы управления уголовного розыска МВД Дагестана, ФСБ России и СУ СК России по республике была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики и других регионов России, включая Краснодарский край. Преступное сообщество, состоящее из восьми жителей Кизилюртовского района, в том числе бывшего помощника судьи, адвоката и специалистов экспертных организаций, занималось хищением средств страховых компаний", - говорится в сообщении.

Члены группы инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожались, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, была разработана схема фабрикации мелких ДТП с участием невиновных граждан, через чьи счета проходили огромные суммы.

"Общий ущерб составил более 400 миллионов рублей. Работы по пресечению мошенничества в сфере автострахования продолжаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1, ч. 2. ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", - добавили в пресс-службе.