На Ставрополье произошел пожар на пшеничном поле

Огонь перешел на лесопосадку, сообщили в Противопожарной и аварийно-спасательной службе региона

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Загоревшийся комбайн привел к пожару на пшеничном поле на площади 60 га на Ставрополье. Огонь перешел на соседнюю лесопосадку, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края".

"По предварительным данным, загорелся комбайн, который работал на поле. Огонь с сельскохозяйственной техники перекинулся на озимую пшеницу на корню и выжег достаточно большую площадь - 60 га. <…> На данный момент огнеборцы тушат лесопосадку, чтобы пламя, гонимое сильным ветром, не распространилось дальше по округе", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось утром 9 июля рядом с хутором Лисички в Грачевском округе. На месте работают пожарные четырех населенных пунктов. Горение комбайна и поля удалось ликвидировать, продолжаются работы в лесополосе.