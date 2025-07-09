Сторонники главы Гагаузии требуют у суда ее освобождения

Адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам перед заседанием заявила, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Сотни людей вышли протестовать к зданию суда в Кишиневе, который должен рассмотреть требование адвокатов освободить из-под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул. Они скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду", "Правда восторжествует", передает корреспондент ТАСС.

"Я надеюсь, что сегодня снимут с ноги электронный браслет, потому что я не собираюсь бросать свой народ, я не собираюсь убегать, я всегда с вами. Хочу поблагодарить всех, я вас слышу", - поблагодарила Гуцул собравшихся, прибыв в суд. Она рассказала, что из-за домашнего ареста встречается с сотрудниками своего аппарата только в течение нескольких минут в здании суда, где они обсуждают с ней ситуацию в автономии.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам перед заседанием заявила корреспонденту ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что не видит возможности защитить ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.