Марочко: в Кременной украинский БПЛА ударил по машине

Мужчина получил ранение

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Украинский беспилотник нанес удар по гражданской машине в Кременной ЛНР, мужчина получил минно-взрывные травмы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинский БПЛА атаковал машину, находящуюся недалеко от одной из автозаправочных станций в Кременной, около 08:00 мск.

"Дрон влетел в автомобиль гражданского человека, который направлялся на работу. С минно-взрывными травмами он доставлен в больницу. По той информации, которая мне пришла, его жизни ничего не угрожает. Сейчас медики оказывают [ему] всю необходимую помощь", - сказал Марочко.