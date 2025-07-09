Шестерым участникам вторжения в Курскую область дали сроки от 15 до 17 лет

Они были задержаны российскими военнослужащими

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет участников вторжения ВСУ в Курскую область - военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Максима Золотаренко, Богдана Дидока, Романа Жмуйдина, Алексея Бабенко, Владимира Дмыша и командира отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Константина Бровчака. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Все они были признаны приговорами суда виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Так, Бровчак, пересекший границу на БМП "М2 Bradley" ночью 3 ноября 2024 года участвовал в блокировании села Дарьино, где ранним утром 7 ноября был задержан российскими военнослужащими. Золотаренко, Дидок, Жмуйдин и Бабенко вторглись в Курскую область в августе и октябре прошлого года и сперва находились возле села Гончаровка Суджанского района, затем села Черкасская Конопелька, где 29 декабря в результате штурма были задержаны российскими военнослужащими. Дмыш участвовал во вторжении со 2 ноября, он блокировал населенные пункты Гончаровка, Куриловка, Черкасская Конопелька, был задержан 21 декабря 2024 года.