В Ростовской области возгорание сухой растительности локализовали на 5,5 тыс. кв. м

К тушению привлечены 52 человека личного состава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Азовском районе Ростовской области на площади 5,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Азовский район, п. Красный Сад, в 14:40 мск пожар локализован на площади 5 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о возгорании сухой растительности на площади 3 тыс. кв. м. По данным ГУ МЧС по региону, к тушению привлечены 52 человека личного состава, 14 единиц техники.

В ЕДДС ранее сообщили о том, что в период до 17:00 мск 9 июля, а также во второй половине дня с 10 по 13 июля на территории Ростовской области ожидается температура воздуха до 42 градусов.