Замдиректора ивановского дорожного департамента отправили под домашний арест

Алексей Панков является фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере более 50 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения и отправил из под стражи на домашний арест первому заместителю департамента дорожного хозяйства Ивановской области Алексею Панкову. Об этом сообщили в пресс-службе Ивановского областного суда.

"Суд изменил меру пресечения первому заместителю начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области с заключения под стражей на домашний арест", говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе суда отметили, что о замене заключения под стражей на домашний арест ходатайствовал следователь. Срок домашнего ареста составляет месяц - до 8 августа. Панков является фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере более 50 млн рублей.