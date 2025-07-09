ТАСС: у директора МХАТ Кехмана проходят обыски

Процессуального статуса у художественного руководителя Михайловского театра нет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственные действия проводятся у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Действительно, в рамках расследования уголовного дела у Кехмана проходят обыски и другие следственные действия. С ним работают", - сказал собеседник агентства.

"Следственные действия сейчас продолжаются", - подтвердил второй источник агентства. По его словам, никакого процессуального статуса у Кехмана нет. Других подробностей собеседники агентства не привели. Следственные действия проводятся также и в самом МХАТ.

Ранее издание "Фонтанка" сообщила об обысках в доме Кехмана в Подмосковье в рамках дела о растрате (ст. 160 УК РФ). Оно утверждает, что дело связано с реконструкцией старой сцены театра.

Владимира Кехмана назначен на пост директора Московского художественного академического театра имени М. Горького в октябре 2021 года. С 2007 года он также занимает пост худрука Михайловского театра в Петербурге. В 2012 году компания Кехмана JFC (ЗАО "Группа Джей Эф Си"), занимавшаяся продажей фруктов, по решению Верховного суда Великобритании была признана банкротом. Тогда же стало известно, что Кехман, бывший гендиректор компании Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали фигурантами уголовного дела о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. Бизнесмен заявлял, что его обманули его топ-менеджеры.

Ранее в Петербурге в отношении Кехмана было возбуждено 12 исполнительных производств на общую сумму около 10 млрд рублей.