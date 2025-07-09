На Ставрополье произошел крупный пожар на пшеничном поле

Площадь возгорания составила 120 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Пшеничное поле на площади 120 га загорелось в Грачевском округе Ставрополья, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья борются с огнем в Грачевском округе. В поселке Ямки (восточная окраина) происходит горение пшеницы на корню, предварительно на площади 120 га. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Это второй за день пожар в Грачевском округе. Утром загорелось пшеничное поле возле хутора Лисички, огонь перекинулся на ближайший лес. По данным ГУ МЧС по Ставрополью, это возгорание было ликвидировано на площади 60 га.

С 1 июля на Ставрополье действует особый противопожарный режим из-за жаркой погоды без осадков. До 12 июля в крае объявлено экстренное предупреждение о жаре - местами ожидается повышение температуры до плюс 42 градусов. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале, что ландшафтные возгорания в регионе фиксируют практически ежедневно. "В этих условиях от краевых Минприроды, Минсельхоза, глав округов требую особого контроля за соблюдением мер пожарной безопасности. Ежедневно уделять этому внимание поручил при проведении полевых работ. Контролировать состояние природоохранных зон, лесов, противопожарных полос опашки вокруг населенных пунктов, угодий и других объектов", - написал он.